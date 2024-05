Ste videli jutranjo nesrečo v križišču Celovške in Šišenske ceste?

Danes, okoli 6. ure, se je v križišču Celovške in Šišenske ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik tovornega vozila in kolesar. Voznik je pri zavijanju desno odvzel prednost kolesarju na kolesarski stezi, ki se je pri tem lažje poškodoval in ne da bi si izmenjala podatke odpeljala s kraja.

Javite se policiji

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali (01) 583 37 00. Prav tako pozivajo neznanega voznika, da pokliče na podani številki, ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88, Ljubljana.