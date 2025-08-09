POLICISTI PROSIJO ZA POMOČ

Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in sivih kratkih las.
Fotografija: Andrej Arih FOTO: Pu Kranj
Odpri galerijo
Andrej Arih FOTO: Pu Kranj

B. K. P.
09.08.2025 ob 12:00
09.08.2025 ob 12:10
B. K. P.
09.08.2025 ob 12:00
09.08.2025 ob 12:10

Poslušajte

Čas branja: 1:17 min.

Policisti Policijske postaje Kranjska Gora so bili včeraj okoli 20.40 obveščeni, da svojci pogrešajo 86-letnega Andreja Ariha s Kranjske Gore.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in sivih kratkih las. Težko hodi. Po informacijah, s katerimi razpolagajo policisti Policijske uprave (PU) Kranj, je Andrej Arih najverjetneje oblečen v zeleno polo majico in temen spodnji del trenirke. Obut naj bi bil v natikače znamke Crocs, s seboj pa naj bi imel moder nahrbtnik.

Nazadnje so ga videli v četrtek okoli 11. ure na domačem naslovu v Kranjski Gori, ko se je z avtobusom vrnil z Jesenic. Živi sam. 

»Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranjska Gora, telefon 04 582 07 00, pokličejo interventno številko 113, ali anonimni telefon policije 080 1200,« prosijo na PU Kranj.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pogrešana oseba pogrešani policija PU Kranj

Priporočamo

Na območju Vranskega umrl voznik
Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Na območju Vranskega umrl voznik
Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.