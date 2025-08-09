Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Policisti Policijske postaje Kranjska Gora so bili včeraj okoli 20.40 obveščeni, da svojci pogrešajo 86-letnega Andreja Ariha s Kranjske Gore.
Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in sivih kratkih las. Težko hodi. Po informacijah, s katerimi razpolagajo policisti Policijske uprave (PU) Kranj, je Andrej Arih najverjetneje oblečen v zeleno polo majico in temen spodnji del trenirke. Obut naj bi bil v natikače znamke Crocs, s seboj pa naj bi imel moder nahrbtnik.
Nazadnje so ga videli v četrtek okoli 11. ure na domačem naslovu v Kranjski Gori, ko se je z avtobusom vrnil z Jesenic. Živi sam.
»Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranjska Gora, telefon 04 582 07 00, pokličejo interventno številko 113, ali anonimni telefon policije 080 1200,« prosijo na PU Kranj.
