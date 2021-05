Ste videli 31-letnega Uroša? Izginil je

Policiste postaje Grosuplje so včeraj obvestili, da svojci pogrešajo 31-letnegaVisok je okoli 170 cm in je močnejše postave. Ima temnejše kratke, rahlo osivele lase. Oblečen je bil v črne hlače do kolen, belo mikico, obut v črne čevlje. Nosil je nahrbtnik temne barve in kolesarsko čelado.Nazadnje so ga videli včeraj dopoldne, ko se je s temnejšim kolesom Nakamura Platinum z zlatimi napisi odpeljal izpred doma na območju Velike Loke.Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija prosi javnost za informacije. Vse s koristnimi informacijami prosijo, da jih sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Grosuplje na (01) 781 83 80, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.