Ste slišali, kakšne nečednosti je 33-letna državljanka Kosova počela v Novi Gorici?

Policisti so v soboto popoldne, v Novi Gorici ustavili 33-letno voznico osebnega avtomobila, državljanko Kosova, zaradi objestne in nevarne vožnje. V krožnem križišču blizu večjega nakupovalnega centra namreč ni ustavila na predpisan znak policista.

Dobila je plačilni nalog

Policisti PP Nova Gorica so ji zaradi vožnje preko neprekinjene črte in ker ni ustavila na znak policista, ki jo je ustavljal z modro svetilko in kratkim zvočnim znakom izdali plačilni nalog.