Ste slišali, kakšna drama se je dogajala na Titovem trgu v Kopru?

V četrtek popoldan so policisti posredovali na Titovem trgov v Kopru, kjer se je sprehajal 69-letni domačin s psom brez povodca, pes pa se je zaganjal v mimoidoče ljudi.

Lastnik psa po opozorilu kričal, vmešala se je policija

73-letni domačin je 69-letnika opozoril, da naj svojega psa priveže na povodec, nakar je pričel lastnik psa na njega kričati in ga žaliti. S kršitvijo javnega reda in miru je nadaljeval kljub posredovanju policistov ter izrečenem opozorilu in ukazu, da preneha s kršitvijo, kršitelj pa prav tako ni hotel privezati psa. Policisti so zanj odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog,