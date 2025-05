Ste slišali, kako jo je v Celju zvabil iz hiše? To je sledilo

V Celju so policisti v ponedeljek obravnavali drzno tatvino. Neznani storilec je pod pretvezo, da prihaja s telekomunikacijskega podjetja, lastnico zvabil iz hiše. Le ta je odšla z njim na zadnjo stran hiše, vrata pa pustila odklenjena. Medtem je v hišo vstopil sostorilec in pregledal prostore. Ukradel je bančno kartico.

Na Malih Rodnah pa je v ponedeljek občanka v hiši zalotila več neznancev, ki so v hišo vlomili. Storilcem ni uspelo ničesar ukrasti, saj jih je občanka presenetila s prihodom. Ko so opazili, da se je vrnila, so pobegnili.