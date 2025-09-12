Ste slišali, kaj vse je pijan in brez vozniške delal 64-letnik na Dolenjskem?

Novomeški policisti navajajo, da so bili v četrtek malo po 19. uri obveščeni, da se je voznik osebnega avtomobila v Dolžu zapeljal s ceste in zaletel. Na kraj so bili napoteni novomeški policisti, ki so ugotovili, da je 64-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se zaletel v drevo, ter tam obstal.

Alkotest odločno odklonil

Med ogledom kraja so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, ki pa ga je odločno odklonil. V nadaljevanju so ugotovili, da je osebni avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo tudi zasegli. Ker pa je obstajala nevarnost, da bo voznik nadaljeval s kršitvami, so mu policisti odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še prej trčil v parkirano vozilo

Z zbiranjem obvestil je bilo še ugotovljeno, da je isti voznik, še pred tem, na parkirišču v bližini, zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo in po trčenju odpeljal naprej, ne da bi oškodovancu posredoval podatke. V zvezi te kršitve bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek.