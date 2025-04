Ste slišali, kaj so v cerkvi naredili s košarami z velikonočnimi jedmi?

V petek, 19. 4., nekaj pred 13.30 so bili policisti PP Metlika obveščeni o tatvini iz cerkve v okolici Metlike.

»Zbrali so obvestila in ugotovili, da so neznanci iz cerkve odtujili štiri košare z velikonočnimi jedmi. Med izvajanjem aktivnosti za izsleditev storilcev so v naselju Dole prijeli 19-letnega osumljenca in 22-letno osumljenko. Košare z ukradenimi predmeti so jima zasegli in jih vrnili oškodovancem,« sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 18. 4. in 22. 4. 2025 posredovali v 269 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 854 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja listin, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin.

O kaznivem dejanju osumljencev bodo obvestili pristojno tožilstvo.