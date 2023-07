Ste slišali, kaj se je zgodilo v strunjanskem drevoredu?

Včeraj ob 19.38 je v naselju Strunjan, občina Piran, v strunjanskem drevoredu osebno vozilo zapeljalo z vozišča v nasad oljk in se prevrnilo na streho. Gasilci GB Koper so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, postavili vozilo na kolesa in očistili cestišče.

Poškodovanega voznika so reševalci NMP na kraju dogodka oskrbeli in ga v nadaljnjo oskrbo prepeljali v SB Izola, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.