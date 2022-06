Z lesenim kijem nad policistko in policista

V torek okoli 21.30 so policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Novega mesta, kjer je pijan kršitelj ustrahoval družinske člane. Tja sta bila takoj napotena policistka in policist PP Novo mesto: »36-letni moški ni upošteval njunih ukazov. V roki je držal lesen kij, s katerim je pred tem razbijal stekla, hodil proti policistki in policistu in jima grozil. Z uporabo prisilnih sredstev sta ga obvladala in zadržala do prihoda reševalcev, ti pa so mu oskrbeli roko, ki si jo je poškodoval ob razbijanju stekla. Po oskrbi so ga odpeljal v prostore za pridržanje.«

Novomeški kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin nasilnega ravnanja in bodo zoper storilca po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.