Ste slišali, kaj se je zgodilo v Kosezah? Bili so trije, stari 17 let ...

V soboto v večernem času, so do oškodovanca v Kosezah, pristopili trije osumljenci in mu zagrozili z uporabo sile, pri tem pa odtujili skuter znamke Baotian in se z njim s kraja odpeljali.

Opis

Kot sporočajo s PU Ljubljana so bili stari okoli 17 let, dva sta imela temnejše lase, eden izmed njih pa svetle. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1435 klicev, od tega 456 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 119 nanašalo na kriminaliteto, 133 na javni red in mir ter 148 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali rop, drzno tatvino, 37 tatvin, 12 vlomov (v sedmih primerih je ostalo pri poskusu), 2 nasilništva in 9 primerov poškodovanja tuje stvari.