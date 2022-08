Ste slišali, kaj se je zgodilo z otrokom pri Triglavskih jezerih?

Včeraj ob 14.28 je v Koči pri Triglavskih jezerih (občina Bohinj) otrok dobil vročinske krče. Gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so ga s helikopterjem SV prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Bohinj, poroča uprava za zaščito in reševanje..