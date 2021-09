Ste slišali, kaj se je zgodilo pred stadionom Bonifika v Kopru?

V torek ob 11. uri je pred stadionom Bonifika v Kopru prišlo do nenavadne prometne nesreče, pišejo v poročilu Policijske uprave Koper: »Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je 45-letni moški iz Izole, iz neznanega razloga zapeljal levo preko sredinskega ločevalnega pasu in nato z vozilom, na nasprotnem voznem pasu trčil še v betonski dovoz, kjer se je vozilo nato na pešpoti zagozdilo.«



Zoper voznika, ki se je na kraju nesreče agresivno vedel, so policisti uporabili prisilna sredstva.



Voznik se je v nesreči lažje telesno poškodoval, policisti pa so zaradi ugotavljanja njegovega psihofizičnega stanja odredili tudi strokovni pregled. Po prejetih rezultatih bodo policisti zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali, so še zapisali v poročilu.

