Ste slišali, kaj se je zgodilo na železniški postaji v Krškem?

V ponedeljek nekaj po 11. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi na železniški postaji v Krškem neznanca s plinskim razpršilcem poškropila moškega, mu grozila in pobegnila.

OKC je o dogodku nemudoma seznanil policiste na terenu. Na podlagi opisa so pri Drnovem izsledili in ustavili avtomobil z 29-letnim in 17-letnim osumljencem iz Kerinovega Grma. Zasegli so jima plinska razpršilca in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Zaradi kršitev jima bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.