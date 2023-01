Ste slišali, kaj se je zgodilo na železniški postaji v Celju?

V Celju na železniški postaji Lava so policisti v sredo nekaj po 18. uri obravnavali rop. V poročilu pišejo, da sta neznanca, oblečena v temni trenerki, stopila do občana, mu zagrozila in zahtevala, da jima izroči vse predmete, ki jih ima pri sebi. Ko se je uprl, sta mu poskušala ukrasti torbo in ga tudi poškodovala.

Občanu je uspelo pobegniti.

V omenjenem primeru policija nadaljuje zbiranje obvestil, so zapisali v poročilu PU Celje.