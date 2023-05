Ste slišali, kaj se je zgodilo na otoku na ptujskem jezeru?

Danes ob 8.20 so na otoku na ptujskem jezeru mimoidoči opazili večje število poginulih rečnih galebov. Gasilci PGD Ptuj so s pomočjo čolna prepeljali približno štirideset poginulih ptic do brežine jezera, kjer jih je prevzel higienik veterinarsko higienske službe. Razlog za pogin trenutno še ni znan, poroča uprava za zaščito in reševanje.