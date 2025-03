Ste slišali, kaj se je dogajalo na sobotnem neprijavljenem shodu v Ljubljani ?

Ljubljanski policisti so v soboto od 19. ure dalje na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, med katerim so obravnavali tudi sume uradno pregonljivih kaznivih dejanj, o katerih še zbirajo informacije. Med drugim so neznani storilci z barvo poškodovali dva objekta, policija pa obravnava tudi uporabo pirotehnike.

Na shodu, ki se je končal okoli 21. ure, se je zbralo nekaj več kot 50 udeležencev, nihče od njih pa se ni razglašal za organizatorja, nihče ni kot organizator nastopal pred državnimi organi in ni zagotavljal reda na shodu, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Na shodu zaznali posamične dogodke, povezane z uporabo pirotehnike

Policisti so med shodom obravnavali sume uradno pregonljivih kaznivih dejanj, ko so do sedaj neznani storilci v pročelje dveh objektov vrgli balone z barvo in tako povzročili škodo na objektih. V enem primeru gre za sakralni objekt posebnega kulturnega pomena. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prav tako so na shodu zaznali posamične dogodke, povezane z uporabo pirotehnike. V zvezi s tem bodo policisti v primeru identifikacije kršiteljev izvedli prekrškovne postopke.

Ob tem so na PU Ljubljana poudarili, da so vsi shodi, prijavljeni ali neprijavljeni, za policijo legitimni. "Vsak ima pravico do mirnega javnega zbiranja in združevanja, pri čemer policija zagotavlja varnost udeležencem, tako spontanih kot organiziranih shodov, ter enako varnost vsem ostalim državljanom oz. mimoidočim," so navedli.

Pri tem pa je policija, kot so dodali, na podlagi ustavnih načel in zakonskih določil dolžna izvajati vse ukrepe za zagotavljanje varstva udeležencev in ostalih oseb. Na PU Ljubljana so poudarili še, da je izvrševanje kaznivih dejanj, poškodovanje tujih stvari in kulturne dediščine, kršenje javnega reda in miru, uporaba pirotehnike ali drugih nevarnih predmetov na shodih ali ogrožanje varnosti ljudi ter premoženja nedopustno.

»Policija je in bo z vsemi razpoložljivim resursi preprečevala tovrstne kršitve, jih intenzivno preiskovala in procesirala storilce tovrstnih dejanj,« so podčrtali na PU Ljubljana.

Poziv organizatorjem

Vse organizatorje pozivajo, naj shode prijavijo skladno s pozitivno zakonodajo ter sodelujejo s policijo pri zagotavljanju varnosti. Vse udeležence shodov ali drugih podobnih javnih prireditev pa pozivajo, da ob udeležbi na miren in dostojen način izražajo svoja mnenja in stališča ter da ne ogrožajo varnosti ljudi ali premoženja.

Vsakršno zaznano kaznivo dejanje ali informacije o tem pa naj delijo s policijo, bodisi neposredno na kraju, na najbližji policijski enoti, s klicem na 113, lahko pa tudi anonimno na 080 1200, so še navedli pri PU Ljubljana.