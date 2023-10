Ste slišali, kaj mu je naredil v nakupovalnem središču v Ljubljani?

S PU Ljubljana poročajo o sobotnem ropu v središču Ljubljane, ko so trije neznanci od moškega zahtevali vrednejše predmete, a jih ni želel izročiti. Med prerivanjem so mu vzeli denarnico in telefon. V petek pa se je zgodila roparska tatvina v hiši v Vodicah, kjer je neznana storilka odrinila stanovalko, da je ta padla, ter odnesla nakit.

Poročajo pa še o drzni tatvini. V soboto, okoli 21. ure je v nakupovalnem središču v Ljubljani za oškodovancem pritekel neznanec, mu iz rok izpulil kuverto z gotovino, ter stekel iz trgovine. Opis: moški oblečen v črna oblačila, na glavi je imel črno čepico s ščitnikom, obut je bil v športne copate z belim podplatom.

Več vlomov v objekte

Na območju ljubljanske policijske uprave se je prav tako zgodilo več vlomov v objekte. Med drugim so bili policisti danes okoli polnoči obveščeni o sprožitvi alarmne naprave v hiši na območju Viča. Na kraju so ugotovili, da je bilo dejansko vlomljeno, kmalu za tem pa so v bližini prijeli osumljenca. Ugotovili so, da je isti osumljeni dan prej vlomil še v eno hišo na območju Viča. Odvzeli so mu prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj velike tatvine.