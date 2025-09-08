DRZNA TATVINA

Ste slišali, kaj mu je naredil v centru Ljubljane? A on se ni dal in ga je ...

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine.
Osumljenec je izkoristil priložnost, ko se je oškodovanec oddaljil od torbe, ki jo je pustil na klopi. Torbo je vzel in s kolesom pobegnil.
Osumljenec je izkoristil priložnost, ko se je oškodovanec oddaljil od torbe, ki jo je pustil na klopi. Torbo je vzel in s kolesom pobegnil. FOTO: Delo Ui

08.09.2025 ob 15:43
Ljubljanski policisti so bili v nedeljo obveščeni o drzni tatvini v centru Ljubljane. Osumljenec je izkoristil priložnost, ko se je oškodovanec oddaljil od torbe, ki jo je pustil na klopi. Torbo je vzel in s kolesom pobegnil s kraja.

Izsledil ga je sam

Oškodovanec je osumljenca kasneje izsledil in o tem obvestil policiste, ki so ga prijeli in mu odvzeli prostost. Ukradeno torbo so mu zasegli in vrnili oškodovancu. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

