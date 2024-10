Ste slišali, kaj ji je v soboto naredil v veterinarski postaji v Celju?

V eni od veterinarskih postaj v Celju so v soboto popoldne obravnavali povzročitev lažje telesne poškodbe in grožnje, so sporočili iz PU Celje. Občan se je znesel nad zaposleno, ker je dobil izvršbo zaradi neplačanega računa. Ko ga je opozorila na neprimerno vedenje, jo je udaril in lažje poškodoval. Ob tem je grozil tudi drugemu zaposlenemu. Storilca bodo kazensko ovadili.