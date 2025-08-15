Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?

Policisti iz Rač so se včeraj nekaj minut po 19. uri, odzvali na klic 50-letne ženske, ki je sporočila, da njen 51-letni partner razbija po stanovanju.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 51-letni moški, pod vplivom alkohola izvajal verbalno nasilje nad svojo ženo, zaradi česar so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Po vseh zbranih obvestilih bo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.