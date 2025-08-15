NASILJE V DRUŽINI

Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?

Po vseh zbranih obvestilih bo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Ralf Geithe Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Ralf Geithe Getty Images/istockphoto

15.08.2025 ob 09:48
Policisti iz Rač so se včeraj nekaj minut po 19. uri, odzvali na klic 50-letne ženske, ki je sporočila, da njen 51-letni partner razbija po stanovanju.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 155 prometnih nesreč, od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in tri s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 109 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 51-letni moški, pod vplivom alkohola izvajal verbalno nasilje nad svojo ženo, zaradi česar so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

image_alt
Poklicala na PU Koper: Sodelavka je prišla v službo z modrim očesom

Po vseh zbranih obvestilih bo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.

