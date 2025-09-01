ŽALIL JIH JE

Ste slišali, kaj je ženskam na vlaku počel Hrvat (40)?

Zaradi nedostojnega vedenja so mu izdali plačilni nalog.
Fotografija: Arhivska fotografija FOTO: Jože Pojbič
Arhivska fotografija FOTO: Jože Pojbič

M. U.
01.09.2025 ob 22:51
M. U.
Policisti so bili v petek popoldan obveščeni, da je na potniškem vlaku, ki pelje iz Ljubljane proti Sežani, moški, ki nadleguje ženske.

Žalil jih je 

Policisti so na prihod potniškega vlaka počakali v Sežani, kjer so izsledili 40-letnega državljan Hrvaške. Zaradi nedostojnega vedenja na vlaku (žalil in nadlegoval je prijaviteljico in nekaj drugih žensk) so mu na kraju izdali plačilni nalog.

