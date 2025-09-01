Ste slišali, kaj je ženskam na vlaku počel Hrvat (40)?
Policisti so bili v petek popoldan obveščeni, da je na potniškem vlaku, ki pelje iz Ljubljane proti Sežani, moški, ki nadleguje ženske.
Žalil jih je
Policisti so na prihod potniškega vlaka počakali v Sežani, kjer so izsledili 40-letnega državljan Hrvaške. Zaradi nedostojnega vedenja na vlaku (žalil in nadlegoval je prijaviteljico in nekaj drugih žensk) so mu na kraju izdali plačilni nalog.
