Ste slišali, kaj je ženskam na vlaku počel Hrvat (40)?

Policisti so bili v petek popoldan obveščeni, da je na potniškem vlaku, ki pelje iz Ljubljane proti Sežani, moški, ki nadleguje ženske.

Žalil jih je

Policisti so na prihod potniškega vlaka počakali v Sežani, kjer so izsledili 40-letnega državljan Hrvaške. Zaradi nedostojnega vedenja na vlaku (žalil in nadlegoval je prijaviteljico in nekaj drugih žensk) so mu na kraju izdali plačilni nalog.