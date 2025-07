Ste slišali, kaj je v Portorožu naredila 48-letnica mlademu fantu!? Bil je užaljen in ponižan

S PU Koper sporočajo, da jih je v nedeljo ob 00.29 na OKC je poklical 17-letni fant iz Krškega in prijavil, da ga je v Portorožu napadla neka ženska in ga brcnila.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je prijavitelj nahajal pred vhodom v lokal in čakal prijatelje, ko je do njega je pristopila 48-letna romunska državljanka in ga brez vzroka brcnila in z roko udarila po obrazu. Zaradi navedenega se je počutil užaljeno in ponižano.

Policisti so žensko izsledili in ji zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog, še dodajajo z omenjene policijske uprave.