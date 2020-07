V soboto okoli 17. ure je za Bežigradom neznanec prosil stanovalko za vodo in tako s pretvezo vstopil v hišo. Ko mu je točila vodo, pa je izkoristil njeno nepozornost in ji odtujil denarnico. Povzročil ji je za okoli 100 evrov škode. Policisti zadevo preiskujejo.



Tat je star od 35 do 40 let, je srednje postave in kratkih svetlih las, oblečen pa je bil v hlače iz džinsa in bež majico. V bližini ga je čakala ženska z dojenčkom in še dvema mlajšima otrokoma, poročajo ljubljanski policisti.