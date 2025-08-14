Ste slišali, kaj je ob 19. uri na strehi v Krškem počel 26-letnik?

V sredo nekaj po 19. uri so policisti PP Krško na Trgu Matije Gubca v Krškem zalotili storilca, ki je s strehe objekta trgal bakreno pločevino in jo poskušal ukrasti. 26-letnega storilca, ki je poskušal pobegniti, so prijeli in mu odvzeli prostost. Zasegli so mu ukradeno pločevino in električni skuter, za katerega ni znal pojasniti izvora.

Okoliščine še preiskujejo, zoper 26-letnika bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.