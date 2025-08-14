TRGAL PLOČEVINO

Ste slišali, kaj je ob 19. uri na strehi v Krškem počel 26-letnik?

Zoper 26-letnika bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
Fotografija: Trg Matije Gubca v Krškem.  FOTO: Igor Mali
Odpri galerijo
Trg Matije Gubca v Krškem.  FOTO: Igor Mali

M. U.
14.08.2025 ob 16:05
M. U.
14.08.2025 ob 16:05

Poslušajte

Čas branja: 0:46 min.

V sredo nekaj po 19. uri so policisti PP Krško na Trgu Matije Gubca v Krškem zalotili storilca, ki je s strehe objekta trgal bakreno pločevino in jo poskušal ukrasti. 26-letnega storilca, ki je poskušal pobegniti, so prijeli in mu odvzeli prostost. Zasegli so mu ukradeno pločevino in električni skuter, za katerega ni znal pojasniti izvora.

image_alt
Kralji bakra pustošijo po Bohinju (FOTO)

Okoliščine še preiskujejo, zoper 26-letnika bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Krško PU Novo mesto kraja kazenska ovadba baker

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Toliko sta plačala za ocvrte lignje: še Hrvati se pritožujejo nad cenami ob morju
Prijateljica Tine Gaber že izbira obleko za poroko: »Najraje bi šla v ulični modi«
Kazni, ob katerih bodo lastniki mačk zajeli sapo! Prihaja novi zakon in s tem visoke globe

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Toliko sta plačala za ocvrte lignje: še Hrvati se pritožujejo nad cenami ob morju
Prijateljica Tine Gaber že izbira obleko za poroko: »Najraje bi šla v ulični modi«
Kazni, ob katerih bodo lastniki mačk zajeli sapo! Prihaja novi zakon in s tem visoke globe

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.