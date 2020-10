Ste pripravljeni? Prihaja čas zlikovcev

Simbolična fotografija. FOTO: PU Koper

Na območju koprske policijske uprave se jeseni, ko se krajšajo dnevi, običajno poveča število vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše, ki so večinoma izvršeni popoldne in zvečer, ko so oškodovanci odsotni. Storilci vlamljajo okna ali vrata stanovanjskih hiš ter iz njih kradejo predvsem denar in nakit, včasih tudi stavbno pohištvo in opremo, predvsem v času gradnje objektov.V zadnjih letih je bila problematika vlomov v stanovanjske objekte v upadu, a je letos ponovno v porastu. V povprečju je bilo v zadnjih letih na območju celotne Slovenije izvršenih od 2.000 do 2.500 vlomov v različne stanovanjske objekte, od tega večino vlomov v stanovanjske hiše. Skupna materialna škoda je v Sloveniji med 5 in 6 milijoni evrov. Na območju PU Koper je bilo v zadnjih letih v povprečju izvršenih od 100 do 150 vlomov (največ v stanovanjske hiše), od tega več kot polovica na območju PP Koper (po pogostosti sledijo območja PP Postojna, Sežana in Piran).Statistični podatki kažejo, da so storilci predvsem mlajši moški, stari med 24 in 34 leti pa vse tja do 54 let, medtem ko so žrtve največkrat starejši, torej stari nad 64 let. V zadnjih letih se načini storitve vlomov v stanovanjske objekte niso bistveno spremenili. Najpogostejši načini vlomov v stanovanjske objekte so lomljenje vložkov cilindričnih ključavnic, vlom na vzvod ali s silo telesa, razbitje steklenih površin in razne neprevidnosti lastnikov (puščeni ključi, dostopna lestev ipd.). »Poznamo pa tudi primere vlomov v stanovanjske objekte s plezanjem v višja nadstropja stanovanjskih stavb. Storilci so opazovali objekte, v katerih so bila odprta ali priprta okna ali balkonska vrata v prvem ali drugem nadstropju. Vlomilci so še posebej pozorni na znake, s katerimi sporočamo, da smo odsotni, kot so nalepljena sporočila na vratih, sporočila na telefonski tajnici, polni poštni nabiralniki, spuščene rolete itd.,« pišejo policisti.Stanovanjske hiše so najpogosteje tarče vlomilcev v naseljih na podeželju in v okolici večjih mest, stanovanja pa v mestih.