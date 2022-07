Ste na Obali? Pozor, izginjajo torbice in nahrbtniki

PU Koper poroča o številnih krajah na plaži oziroma v priobalnih mestih. Samo v četrtek so se zgodile najmanj tri.

Na plaži Portorož so prijavitelju ukradli nahrbtnik z osebnimi dokumenti. Torbo so kasneje našli, manjkala pa je gotovina.

V Portorožu so državljanom Danske ukradli odloženi nahrbtnik, v katerem je bila denarnica z dokumenti in sončnimi očali. Storilec je v bližini odvrgel denarnico z dokumenti, nahrbtnik in očala pa odtujil.

V Izoli so domačinu ukradli nahrbtnik, v katerem je imel oblačila, dokumente, gotovino in samsung A33.