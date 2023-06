Ste kje videli Vinka? Iskali so ga vso noč, nujno potrebuje zdravila

V četrtek je neznano kam izginil 59-letni Vinko Adamič iz okolice Grosuplja. Policisti poročajo, da je bil v četrtek na obisku pri znancih v Rihpovcu, od koder je peš odšel okoli 19. ure. Okoli pol devet ure zvečer so ga opazili v Lipniku (približno štiri kilometre stran), okoli desete ure pri Češnjeveku. Policisti poročajo, da obstaja možnost, da hodi na območju Meglenika, Rodin, Gorenje Dobrave, Dolenje Nemške vasi.

Pogrešani je visok približno 170 cm, ima rahlo povišano čelo in svetlo rjave lase. Ko je odšel na sprehod, je bil oblečen v temnejšo trenerko (hlače), zgoraj je imel svetlejšo majico ali srajco, na glavi je imel pokrivalo (kapo). Dodajajo še, da je pogrešanemu odvzeta poslovna sposobnost, je epileptik in mora jemati zdravila.

Svojci, znanci, trebanjski policisti, policisti vodniki službenih psov ter vodniki iz enote reševalnih psov so ga iskali zvečer in ponoči do svita, ponoči je policistom pri delu pomagal tudi helikopter slovenske policije s termovizijsko kamero. Akcija iskanja se nadaljuje.

Če bi imeli o pogrešanem kakršno koli uporabno informacijo, prosimo pokličite na številko policije 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali najbližjo policijsko postajo. Če bi osebo opazili med epileptičnim napadom, najprej pokličite številko 112! Pri klicu povejte, od kod kličete in kaj se dogaja.