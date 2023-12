Ste kje videli mladoletno Hano? Iz osnovne šole se ni vrnila

Celjski policisti obveščajo, da je od petka pogrešana mladoletna Hana Čremošnik iz Celja, stanujoča v Velenju. Nazadnje so jo v dopoldanskih urah videli pri pouku na velenjski osnovni šoli. Po pouku se ni vrnila v svoje stanovanje v strokovnem centru v Velenju, kjer biva.

Hana je visoka okoli 170 cm in ima svetle srednje dolge lase.

Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v temne hlače in črno bundo in obuta v bele športne copate z rdečim znakom Nike.

Vse, ki so jo opazili, policija prosi, da naj pokličejo na interventno številko 113.