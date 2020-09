Ste kje videli Jerneja?

Ljubljanska policijska uprava sporoča, da od nedelje zvečer sorodniki pogrešajo 35-letnega Jerneja Suhadolnika iz Borovnice.



Visok je okoli 180 centimetrov, močnejše postave, ima pobrito glavo in neobrito brado. Oblečen je bil v hlače (trenirko) in majico s kratkimi rokavi. Nazadnje so ga včeraj dopoldne videli v Borovnici, od koder se je odpeljal s starejšim gorskim kolesom temnejše barve neznane znamke.



Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, prosijo javnost za informacije.



Če imate podatke o pogrešani osebi, jih sporočite na najbližjo policijsko postajo ali postajo Vrhnika (01) 750 29 10, pokličite interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.