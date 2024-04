Ste kje videli Davorina? Odšel je neznano kam

V četrtek okoli 21. ure so policiste obvestili, da svojci pogrešajo 40-letnega Davorina Resnika iz naselja Bučerca na območju Krškega. Nazadnje so ga opazili okoli 16. ure, potem pa je najverjetneje peš odšel neznano kam. Oblečen je bil v jakno temno modre barve in modre hlače, obut je bil v sive športne copate.

Dodajajo, da je pogrešani visok okoli 185 cm in ima rjave lase.

Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka niso našli. V današnji iskalni akciji na širšem območju sodelujejo policisti PU Novo mesto, svojci in sosedje pogrešanega, gasilci, vodniki službenih psov, vodniki reševalnih psov, območje pregledujejo celo z droni.