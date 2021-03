Policija našla pogrešano osebo

Ljubljanske policiste so danes obvestili, da je iz doma starejših občanov v središču Ljubljane neznano kam odšla 99-letnica iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli okoli 8.30 na območju Tabora.



Policija je čez nekaj ur sporočila, da so pogrešano našli ter da je z njo vse v redu.



