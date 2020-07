Ste jo videli? Že četrti dan pogrešajo 33-letno Mirjano

Mariborska policijska uprava obvešča, da je od 16. julija pogrešana 33-letna Mirjana Maučec iz Hoč. Nazadnje so jo videli doma.



Pogrešana je visoka 168 cm in je srednje postave. Ima okrogel obraz, daljše ravne temno rjave lase, segajoče prek ramen, in rjave oči. Pod desnim očesom na ličnici ima pirsing (uhan).



Ko je odšla od doma, je bila oblečena v pajkice in majico s kratkimi rokavi ter obuta v nizke športne copate črne barve. Pri sebi ima torbico in večjo črno žensko denarnico.



Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali o njej kar koli vedeli, policija prosi, da jih o tem obvestijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200.