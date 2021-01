Ste jo videli? Policija išče neznana žensko z otrokom

Neznana ženska z otrokom je v sredo sredi popoldneva na območju Pirnič pristopila do ene izmed hiš, kjer je stanovalce prosila za denarno pomoč. Lastniki so ji želeli pomagati in jo skupaj z otrokom spustili v hišo, kjer je pa izkoristila nepozornost stanovalcev in odtujila denarnico, je navedeno v poročilu PU Ljubljana.



Povzročila je okoli 500 evrov škode.



Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznane storilke in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno

državno tožilstvo.



Stara je okoli 45 let, suhe postave, temnih kratkih las, oblečena v temnejša oblačila. S storilko je bil tudi otrok - deklica stara okoli 10 let, temnih kratkih las.