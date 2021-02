Ste jo videli? Pogrešajo 33-letno Kristino

Policisti postaje Ljubljana Moste so bili v nedeljo obveščeni, da svojci pogrešajo 33-letno Kristino Jurjevčič iz Ljubljane.



Visoka je okoli 170 centimetrov in je srednje postave. Ima daljše rjave las. Verjetno je oblečena v debelejšo bundo olivno zelene barve s kapuco.



Nazadnje so jo videli v soboto, 20. februarja, na območju Starega trga ob Kolpi. Vozi avtomobil škoda octavia, kovinsko sive barve, ljubljanskih registrskih oznak.



Ker pogrešane z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi vse, ki bi imeli koristne informacije, da jih sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.



