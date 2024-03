Ste ga videli? Svojci pogrešajo 19-letnega Marka Torkarja z Bleda

Svojci pogrešajo 19-letnega Marka Torkarja s Koritnega v občini Bled. Je suhe postave in ima krajše temne lase. Nazadnje je bil oblečen v svetlo modro bundo, belo-siv pulover z narisano rožo na levem rokavu in sivo trenirko, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Ko so ga nazadnje videli, je bil Mark obut v belo-zelene športne copate Nike. Pri sebi je imel denarnico z dokumenti in mobilni telefon znamke iPhone.

Policisti so bili o pogrešanem obveščeni v petek okoli 14.50 in ker ga z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, javnost prosijo za informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Radovljica na telefonsko številko (04) 537 78 00 ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.