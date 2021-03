Ste ga videli? V trafiki zagrozil prodajalcu in odnesel denar

V ponedeljek nekaj po 18. uri je do trafike na območju Viča prišel neznani storilec in prodajalcu zagrozil s predmetom, ki ga je skrival pod jakno. Prodajalec je storilcu izročil zahtevani denar in ta je zbežal v smeri središča mesta.



Povzročil je za nekaj sto evrov škode.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev do zdaj še neznanega storilca in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Opis storilca



Moški, star med 25 in 30 leti, visok okoli 180 cm, normalne postave, rjavih las. Oblečen je bil v temnozeleno jakno, sive hlače, pri sebi je imel siv nahrbtnik.

