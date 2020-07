Nočna iskalna akcija: padalca našli mrtvega

Ob 0.16 so na območju planine Zaprikaj v občini Kobarid pogrešali jadralnega padalca. Policija je začela iskalno akcijo, v katero so bili vključeni tudi reševalci GRS Tolmin. Padalca so ob 3.30 našli mrtvega in ga bo v dolino prepeljal helikopter Slovenske vojske, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in