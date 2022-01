Ste videli nesrečo s pobegom? Policija prosi za pomoč

Policisti postaje Tolmin preiskujejo okoliščine prometne nesreče s pobegom, ki se je zgodila v ponedeljek ob 20.30 na lokalni cesti Most na Soči–Kanalski Lom. V njej sta bili udeleženi osebni vozili.

Po do zdaj zbranih podatkih je voznica osebnega avtomobila znamke Škoda vozila po lokalni cesti iz Mosta na Soči proti Tolminskemu Lomu. Pred naseljem je v nepreglednem levem ovinku po njenem smernem vozišču nasproti pripeljal neznani voznik neznanega osebnega avtomobila in neznanih registrskih oznak. Da bi se izognila trčenju, je z vozilom zavila nekoliko v desno in pri tem trčila v kovinsko varnostno ograjo ob desnem robu vozišča. Pri tem sta se vozili oplazili z levimi stranskimi ogledali.

Za zdaj še neznani voznik na kraju ni ustavil, ampak je nadaljeval vožnjo proti Mostu na Soči, ne da bi udeleženki nezgode nudil ustrezne podatke oziroma o tem obvestil policijo.

Tolminski policisti z namenom razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče pozivajo neznanega voznika neznanega osebnega avtomobila oziroma vse morebitne očividce, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije, da pokličejo postajo Tolmin (Trg 1. maja 4, 5220 Tolmin, 05 381 49 00, pp_tolmin.pung@policija.si) oziroma se zglasijo tam ali na najbližji policijski postaji. Lahko tudi pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.