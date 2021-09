Statistika, da te kap: kontrolirali 74 voznikov, pri 50 ugotovili kršitve

Na tretji šolski dan, bil je petek, so policisti na območju Policijske uprave Celje izvajali poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na varnem prevozu otrok v šolo in domov. V nadzoru so pod drobnogled vzeli 74 voznikov osebnih vozil in pri 50. ugotovili kršitve cestno prometnih predpisov: »Kar 15 voznikov je v okolici šol vozilo s prekomerno hitrostjo, kar je izredno neodgovorno.«



V nadzoru so kontrolirali tudi 18 voznikov avtobusov, ki prevažajo šolarje in zaznali eno kršitev, ko voznik ni uporabljal varnostnega pasu.



»Rezultati celotedenskih aktivnosti na Celjskem in Koroškem kažejo, da je vse preveč voznikov, v prvih šolskih dneh, kršilo cestno prometne predpise. Zadnji teden smo v nadzorih cestnega prometa, ki smo jih izvajali v okviru varne poti v šolo in domov, zaznali 485 kršitev. Največ kršitev se je nanašalo na vožnjo z neprilagojeno hitrostjo, sledi neuporaba zadrževalnih sistemov ter neuporaba varnostnih pasov,« so sporočili (nelektorirano) iz PU Celje.



Vse udeležence cestnega prometa znova opozarjajo, naj bodo pri vožnji zbrani, strpni in previdni ter naj upoštevajo cestno prometne predpise: »Že najmanjša nezbranost lahko povzroči hude posledice.«

