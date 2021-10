Starši po facebooku tipkajo o pedofilu, policije pa ni poklical nihče

Vrhniške starše že več dni pretresajo govorice, da se v okolici tamkajšnjih šol in vrtcev giblje moški srednjih let, ki naj bi iz avtomobila opazoval otroke na igrišču in se pri tem po pričevanju očividcev samozadovoljeval. Po naših neuradnih informacijah je malčke celo nagovarjal in vabil v avto. O sumljivem moškem so starše obvestili tudi šolski delavci, ki so ga večkrat zasačili v bližini šolskih površin in igrišč. Obrnili so se na policijo, ta pa je napovedala, da bo okrepila nadzor. »Z učenci bomo v šoli govorili o tem, kako ravnati v primeru, če jih neznana oseba ogovor...