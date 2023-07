Starodobnik ubil 85-letnico v citroënu

Selško dolino je pretresla tragična prometna nesreča. V soboto zvečer je na cesti Bukovica–Dolenja vas voznik šest metrov dolge ameriške limuzine, neuradno naj bi šlo za starodobnika znamke Cadillac, čelno trčil v nasproti vozeč avto. V nesreči je na kraju samem umrla 85-letna sopotnica v osebnem avtomobilu, šest oseb pa je bilo poškodovanih, med njimi tudi voznik. Le enemu od osmih udeležencev nesreče se je uspelo izogniti poškodbam .

Križ za Nemca, spomenik partizanom

Nesreča se je zgodila na istem mestu, kjer sta pred slabimi tremi leti prav tako v čelnem trčenju izgubila življenje motorist in motoristka iz Nemčije. Alfredu in Sieglinde so svojci ob cesti postavili majhen lesen križ. A kot da to ne bi bilo dovolj zlovešče, na istem ovinku stoji še spomenik padlim partizanom, talcem in drugim žrtvam nacizma iz Selške doline. Na tem mestu je bilo namreč pred 80 leti, 19. julija 1943, ustreljenih 19 talcev iz begunjskih zaporov. Načrte za spomenik je naredil arhitekt Jože Plečnik.

12 let zapora mu grozi.

Domačini v Selški dolini so nam ogorčeni povedali, da je ta cesta velika sramota v njihovi prelepi dolini. Včeraj jim še ni bilo znano, kdo so udeleženci nesreče in so zanjo izvedeli iz medijev. »Nič ne vem, kaj se je zgodilo. Zvečer smo videli svetlobo s ceste, ko so prišla intervencijska vozila. Takšne limuzine po navadi najemajo za poroke, fantovščine ali rojstne dneve, nič pa ne vem, kdo bi to lahko bil. Samo to lahko povem, da na tem ovinku letijo ven kot za stavo. Še posebno kadar dežuje, je ta ovinek prava drsalnica. Na desetine jih je že tukaj zletelo s ceste, večinoma končajo v koruzi, so pa tudi smrtne žrtve. Pred tremi leti sta se tukaj ubila nemška motorista,« nam je povedal domačin iz bližnje Dolenje vasi.

Ena mrtva, šest poškodovanih

V soboto zvečer ob 22.30 so se štirje vozili z limuzino iz smeri Škofje Loke proti Železnikom. V blagem desnem ovinku, le nekaj deset metrov od spomenika žrtvam Selške doline, je 33-letni voznik limuzine izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotno vozišče, kjer je pravilno pripeljal 32-letni voznik citroëna picasso.

Na tem mestu vozniku ameriške limuzine ni uspelo speljati ovinka. FOTO: Tina Horvat

Trčenje je bilo neizbežno in žal tudi usodno za 85-letno sopotnico v citroënu. Dva ponesrečena so morali s tehničnim posegom iz vozila rešiti gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Škofja Loka, ki so pri intervenciji pomagali reševalcem NMP Škofja Loka in Kranj. Cesta je bila med intervencijo popolnoma zaprta, s Policijske uprave Kranj so še sporočili, da vseh šest ponesrečencev včeraj ni bilo v smrtni nevarnosti.

Dva pomnika tragedij: spredaj križ za smrtni žrtvi prometa, zadaj spomenik žrtvam Selške doline med drugo svetovno vojno FOTO: Tina Horvat

Na kraju sobotne nesreče sta 2. septembra 2020 umrla nemška motorista. FOTO: PU Kranj

Sporočili so tudi, da so s 33-letnikom, ki je vozil limuzino, opravili preizkus alkoholiziranosti. Izmerili so mu kar 0,62 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper njega vodijo predkazenski postopek in mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola in povzročitve prometne nesreče s smrtjo grozi do 12 let zaporne kazni.