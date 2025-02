Stari znanec policije znova vlomil in kradel, zdaj so ga priprli

Nekaj po 13. uri so bili novomeški policisti obveščeni, da so v Dolenjskih Toplicah neznanci najverjetneje vlomili v stanovanjsko hišo in pobegnili z osebnim avtomobilom Škoda Octavia.

OKC je o tem nemudoma seznanil policiste na širšem območju in okoli 14. ure so v naselju v okolici Novega mesta izsledili avtomobil, ki je ustrezal opisu. Na podlagi ugotovitev in zbranih obvestil so odvzeli prostost 46-letnemu osumljencu, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

Zasegli so mu tudi več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov. Okoliščine še preiskujejo in bodo zoper 46-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.