Stari znanec policije spet v akciji, pri hišni preiskavi so kriminalisti našli marsikaj (FOTO)

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so včeraj, 12. februarja 2025, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno in osebno preiskavo pri 57-letnem moškem na območju Občine Vipava.

Pri hišni preiskavi so kriminalisti našli in zasegli dva večja paketa z več delci zeleno rjave posušene rastline (okoli 800 gramov delcev posušene rastline), za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo (konoplja), pvc-stekleničko (z napisom Metadon) z neznano tekočino.

FOTO: Policijska Uprava Nova Gorica

Omenjene zasežene rastlinske delce in tekočino so kriminalisti poslali v nadaljnjo analizo. Prav tako so bili v sklopu hišne preiskave zaseženi tudi drugi predmeti oz. pripomočki, ki jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj (tehtnica za natančno merjenje, mobilni telefon).

Imel tudi ponarejen denar

Poleg navedenega so kriminalisti med hišno preiskavo osumljencu zasegli tudi ponarejen in prenarejen bel recept za zdravila ene od zdravstvenih ustanov. Prav tako so našli in zasegli dva ponarejena 500-evrska bankovca, saj obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je osumljeni storil kaznivo dejanje Ponarejanje denarja (po drugem odstavku 243. člena Kazenskega zakonika).

Osumljenec si je neznano kdaj in kje priskrbel ponarejena bankovca, ki sta popolnoma brez vrednosti, ter ju skušal spraviti v obtok. Policija je o vseh ugotovitvah s hišne preiskave obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

FOTO: Policijska Uprava Nova Gorica

Novogoriški kriminalisti bodo 57-letnika kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186. členu Kazenskega zakonika).

Policija je navedenega osumljenca v preteklosti že obravnavala za različna kazniva s področja prepovedanih drog.