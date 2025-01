Starejši voznik po avtocesti v napačno smer

Na območju naselja Spodnje Dobrenje so policisti na avtocesti ustavili starejšega voznika osebnega avtomobila, ki je krajši čas po avtocesti vozil v nasprotni smeri, nato pa mu je le uspelo varno zapeljati na počivališče.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so možje postave vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper njega sledi obdolžilni predlog.