Starejši pešec v nesreči hudo poškodovan

V četrtek okoli 14. ure so bili policisti novogoriške policijske uprave obveščeni o prometni nesreči v Ajdovščini, blizu tamkajšnje sodne zgradbe, kjer se je huje poškodoval starejši pešec.

Policija je ugotovila, da je mlajši voznik osebnega avtomobila v omenjenem naselju vozil po Župančičevi ulici v smeri Gregorčičeve ulice. »Pred križiščem je zaradi zidu in nepreglednosti ustavil vozilo pred prehodom za pešce. V tistem trenutku je na njegovi desni strani skozi kovinsko ograjo opazil starejšega pešca, ki je hodil po pločniku v smeri središča mesta. Med hojo je starejši pešec z levo nogo zadel okvirček registrske tablice na prednjem odbijaču vozila in nato padel na desni bok ter se poškodoval (poškodba kolka in roke),« so v poročilu pojasnili policisti.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo glede na vsa ugotovljena dejstva primer zaključili s pisnim poročilom Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.