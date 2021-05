Starejše prosijo za vodo, vmes pa jih okradejo

Delavci komunikacijskih podjetij, elektro delavci, gradbeniki – to so le nekatere krinke drznih tatov, ki se vozijo okrog in prežijo na žrtve, največkrat starejše, naivne in zaupljive ljudi. Njihove storitve seveda niso izvajanje del, ki jih obljubljajo, temveč tatvine. Pazite na nenapovedane goste! FOTO: Igor Modic Svoje delo ti tatovi opravijo tako pretkano, da se celo vljudno poslovijo in odidejo, nemalokrat pa mine precej časa, preden žrtve sploh ugotovijo, da so bile okradene. Storilci so takrat že daleč proč, dokazi bolj kot ne uničeni, opisi v stilu »moški močnejše postave, ...