Stara znanca policije spet ovadili

Ponoči sta v okrepčevalnico v Kersnikovi ulici vlomila nepridiprava ter ukradla električni skiro, menjalni denar in nekaj alkoholnih pijač. Lastniku sta škodo povzročila še z razbitjem stekla na vhodnih vratih in stekla na hladilniku. Že popoldan so policisti zgrabili oba vlomilca, 36-letnega Celjana in 39-letnega Laščana, in jima odvzeli prostost. Na podlagi odredbe sodišča so opravili tudi hišno preiskavo pri 36-letniku. Zoper oba so podali kazensko ovadbo zaradi velike tatvine, zoper 36-letnika pa še zaradi več tatvin v trgovinah in v bencinskih servisih na območju Celja ter zaradi zatajitve, saj je izkoristil priložnost, ko je občan izgubil denarnico, in si jo prilastil.



Oba barabina sta odvisnika od prepovedanih drog, denar za nakup teh dobita izključno s premoženjskimi kaznivimi dejanji, zaradi katerih so ju v preteklosti že večkrat obravnavali. Prav tako so ju večkrat obravnavali tudi zaradi kršitev javnega reda in miru.



V Kromberku je lopov iz nosilca kolesa na avtu ukradel gorski kolesi: zeleno turkizno znamke specialized, letnik 2019, in črno kolo znamke commencal, letnik 2018. Vredni sta 4000 evrov.



V ljubljanski Šiški so zlikovci vlomili v trgovino in ukradli več tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret. Škode je za 3000 evrov.

Na območju Polja ob Sotli je barabon z železniške proge, ki ni v uporabi, ukradel okoli 150 m železniških tirov in s tem Slovenskim železnicam povzročil za najmanj 2000 evrov škode.



V Grosuplju je fakin vlomil v hišo, ukradel gotovino in lastnika oškodoval za 2000 evrov.



V Jordankalu na območju PP Novo mesto je ponoči barabon vlomil v gospodarski objekt ter ukradel večjo količino mesa, mesne izdelke in prenosni računalnik.



Na Orleškem prehodu iz Sežane proti meji je barabin ukradel kar 2500 kg starega železa (starih plošč), ki so jih uskladiščili ob popravilu proge.



V večernem času sta zlikovca v Gornji Radgoni izpred gostinskega lokala poskušala ukrasti dva reklamna senčnika. Lastnik, ki je bil v lokalu, je začel vpiti, zato sta tatina zbežala, neznanec pa je iz vozila odložil senčnik ter hitro odpeljal.