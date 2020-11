Brniški policisti so na območju Kranja izsledili moška zaradi tatvine artikla v prodajalni v Škofji Loki. Oba so policisti obravnavali še zaradi prehajanja mej občin in neuporabe zaščitne maske, voznika pa tudi zaradi vožnje neregistriranega vozila in odklona strokovnega pregleda zaradi suma vožnje pod vplivom mamil, so sporočili iz PU Kranj.