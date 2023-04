Stanovalko zamotila s pretvezo, iz hiše ukradla nakit in gotovino

Kranjski policisti so včeraj okoli 11.35 obravnavali drzno tatvino, kjer sta se neznana storilca pripeljala do stanovanjske hiše z belim vozilom. Eden je 79-letno stanovalko na dvorišču zamotil s pretvezo, da bosta pogledala telekomunikacijski priključek, drugi pa je vstopil v hišo in jo pregledal.

Iz notranjosti hiše si je protipravno prilastil gotovino in nakit. Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila o neznanih storilcih in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Storilci drzne tatvine iz stanovanjskih hiš izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način. Občanom svetujemo, naj imajo svoje nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. V kolikor sami zapustijo prostor, naj ga vedno zaklenejo.

Zahtevajte delovni nalog

Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim svetujemo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb, na njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Sorodnikom in znancem starejših oseb svetujemo, da se o tej temi pogovorijo in jim predstavijo način delovanja storilcev in kako naj ravnajo, v kolikor dobijo nenapovedan obisk neznancev. Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo, če neznanci na primer opazujejo objekt. Če želijo ostati anonimni, lahko pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.